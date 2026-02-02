weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Umweltbildung und Landschaftspflege: Volles Programm in Niendorf und Etingen: Kopfweiden im Fokus des Wochenendes

Das UNESCO-Biosphärenreservat verbindet Landschaftspflege mit Umweltbildung. In Niendorf packen Freiwillige bei der Kopfweidenpflege mit an, und in Etingen wird mit dem Beschnitt im Workshop gearbeitet.

Von Cedar D. Wolf 02.02.2026, 16:00
Die Teamleitung des Mariannenhof in Etingen, Kristin Klatt, Kursleiterin Karin Feißel und Sabine Wieter vom Biosphärenreservat.
Die Teamleitung des Mariannenhof in Etingen, Kristin Klatt, Kursleiterin Karin Feißel und Sabine Wieter vom Biosphärenreservat. Foto: Cedar D. Wolf

Niendorf/Etingen. - Zwei Aktionen rund um die Weide haben am Sonnabend (31. Januar) im Drömling viele Naturfreunde und Handwerksinteressierte zusammengebracht: Am Vormittag pflegten Helfer in Niendorf die traditionellen Kopfweiden, am Nachmittag stand auf dem Mariannenhof in Etingen praktisches Flechthandwerk auf dem Programm.