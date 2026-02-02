Das UNESCO-Biosphärenreservat verbindet Landschaftspflege mit Umweltbildung. In Niendorf packen Freiwillige bei der Kopfweidenpflege mit an, und in Etingen wird mit dem Beschnitt im Workshop gearbeitet.

Volles Programm in Niendorf und Etingen: Kopfweiden im Fokus des Wochenendes

Die Teamleitung des Mariannenhof in Etingen, Kristin Klatt, Kursleiterin Karin Feißel und Sabine Wieter vom Biosphärenreservat.

Niendorf/Etingen. - Zwei Aktionen rund um die Weide haben am Sonnabend (31. Januar) im Drömling viele Naturfreunde und Handwerksinteressierte zusammengebracht: Am Vormittag pflegten Helfer in Niendorf die traditionellen Kopfweiden, am Nachmittag stand auf dem Mariannenhof in Etingen praktisches Flechthandwerk auf dem Programm.