Ein neues Restaurant an traditionsreicher Stätte plant Andreas Werner, der Chef des Landhotels Schäferhof in Langenstein. Spätestens Ostern soll es in Blankenburg eröffnen und einen ausgefallenen Namen tragen: „Zum Arschleder“.

„Zum Arschleder“: Was es mit neuem Restaurant in Blankenburg auf sich hat

Andreas Werner, Chef des Landhotels Schäferhof in Langenstein, engagiert sich wieder in Blankenburg. Er eröffnet dort ein neues Restaurant mit Saalbetrieb und Kegelbahn.

Blankenburg/Langenstein. - Neustart für ein Restaurant in Blankenburg: Der Gastronom Andreas Werner übernimmt eine Gaststätte mit Saal und Kegelbahn und verpasst ihr einen deftigen Namen. Bis zur Eröffnung ist allerdings noch einiges zu tun.