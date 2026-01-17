Rund 250 geladene Besucher aus Ehrenamt und Politik waren Gäste des Barbyer Neujahrsempfangs. Die Herzog-Heinrich-Schützen läuteten lautstark das Jubiläumsjahr „800 Jahre Grafschaft“ ein.

Schwarzpulverdonner und Sektgläser neben der Marienkirche: Barby feiert im besonderen Rahmen

Die Schützen der Herzog-Heinrich-Gilde eröffnen das Jubiläumsjahr 800 Jahre Grafschaft Barby mit Salut.

Barby. - Donnerstagabend, 15. Januar, Marienkirche Barby, 18.35 Uhr. Die geladenen Gäste strömen mit einem Glas Sekt in der Hand in das Gotteshaus. Es ist leidlich warm, obwohl die moderne Fußbodenheizung Wärme aus den Konvektoren bläst, als gäbe es kein Morgen. Der strenge Frost von Anfang Januar steckt noch im Mauerwerk. Die 14-jährige Elisa Nöhrhoff wartet auf der Orgelempore gelassen auf ein Zeichen des Bürgermeisters.