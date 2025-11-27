weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Großes Schloss Blankenburg: Zur Blankenburger Schlossweihnacht: Erste Blicke in frisch sanierten Raum

Großes Schloss Blankenburg Zur Blankenburger Schlossweihnacht: Erste Blicke in frisch sanierten Raum

Über mehrere Wochen haben Dutzende Wandergesellen aus ganz Deutschland ein ganz besonderes Projekt im Großen Schloss Blankenburg umgesetzt. Nun können alle Neugierigen einen ersten Blick in den frisch sanierten Raum werfen.

Von Jens Müller 27.11.2025, 10:00
Abschlussfoto eines ganz besonderen Projektes: 39 Wandergesellen des deutschlandweit aktiven Freien Begegnungsschachtes hatten sich vier Wochen auf dem Großen Schloss einquartiert und unter anderem einen Raum komplett saniert. Nebenbei richteten sie ihr Jahrestreffen in Blankenburg aus. Foto: Schlossverein

Blankenburg. - Zum elften Mal steigt die Schlossweihnacht auf dem Großen Schloss in Blankenburg. Dort wird erstmalig ein neuer Veranstaltungsraum geöffnet. Was es damit auf sich hat.