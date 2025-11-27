Abschlussfoto eines ganz besonderen Projektes: 39 Wandergesellen des deutschlandweit aktiven Freien Begegnungsschachtes hatten sich vier Wochen auf dem Großen Schloss einquartiert und unter anderem einen Raum komplett saniert. Nebenbei richteten sie ihr Jahrestreffen in Blankenburg aus.

Foto: Schlossverein