Großes Schloss Blankenburg Zur Blankenburger Schlossweihnacht: Erste Blicke in frisch sanierten Raum
Über mehrere Wochen haben Dutzende Wandergesellen aus ganz Deutschland ein ganz besonderes Projekt im Großen Schloss Blankenburg umgesetzt. Nun können alle Neugierigen einen ersten Blick in den frisch sanierten Raum werfen.
27.11.2025, 10:00
Blankenburg. - Zum elften Mal steigt die Schlossweihnacht auf dem Großen Schloss in Blankenburg. Dort wird erstmalig ein neuer Veranstaltungsraum geöffnet. Was es damit auf sich hat.