Autobahnprojekt in der Altmark A14: Erste Fahrbahn zwischen Seehausen und Wittenberge nimmt Gestalt an

Hinter Seehausen wird vorübergehend ein Stück A14 freigegeben. Besuchern einer Infoveranstaltung zur XXL-Baustelle brannte aber ein anderes Thema unter den Nägeln.

Von Ralf Franke Aktualisiert: 27.11.2025, 10:31
Fast überall am elf Kilometer langen Autobahnabschnitt zwischen Seehausen und Wittenberge wird gearbeitet – auch an der Vielbaumer Kreuzung, wo schon erste Teile der künftigen Auffahrt asphaltiert werden.
Fast überall am elf Kilometer langen Autobahnabschnitt zwischen Seehausen und Wittenberge wird gearbeitet – auch an der Vielbaumer Kreuzung, wo schon erste Teile der künftigen Auffahrt asphaltiert werden. Foto: Ralf Franke

Seehausen. - Im Herbst 2020 wurde medienwirksam der erste Spatenstich für den neuen A14-Abschnitt zwischen Seehausen und Wittenberge gefeiert. Nach verhaltenem Start gibt es entlang der rund elf Kilometer langen Strecke inzwischen immer öfter Fortschritte auch abseits der im wahrsten Sinn des Wortes herausragenden Brückenbauwerke zu entdecken.