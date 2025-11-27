Botschafter steht an der Kreuzkirche Der Weihnachtsmann leuchtet in Niegripp als Graffiti: Künstler Poke gestaltet einen Hingucker

Ein Ensemble als Einstimmung auf das Weihnachtsfest ist in Niegripp Tradition. Rentier und Schlitten haben ausgedient und werden von einem Kunstwerk abgelöst. Das ist an der Kreuzkirche zu finden.