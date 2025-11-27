weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Botschafter steht an der Kreuzkirche: Der Weihnachtsmann leuchtet in Niegripp als Graffiti: Künstler Poke gestaltet einen Hingucker

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. stellt Todesursachen infrage - Nebenklage kritisiert Richter
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. stellt Todesursachen infrage - Nebenklage kritisiert Richter

Botschafter steht an der Kreuzkirche Der Weihnachtsmann leuchtet in Niegripp als Graffiti: Künstler Poke gestaltet einen Hingucker

Ein Ensemble als Einstimmung auf das Weihnachtsfest ist in Niegripp Tradition. Rentier und Schlitten haben ausgedient und werden von einem Kunstwerk abgelöst. Das ist an der Kreuzkirche zu finden.

Von Marco Papritz 27.11.2025, 11:03
Marcel Bösener vom Heimatverein Niegripp richtet einen Strahler ein, damit das neue Weihnachtsensemble an der Kreuzkirche hergerichtet werden kann.
Marcel Bösener vom Heimatverein Niegripp richtet einen Strahler ein, damit das neue Weihnachtsensemble an der Kreuzkirche hergerichtet werden kann. Foto: Marco Papritz

Niegripp - Das Rentier aus Stroh ist in Rente gegangen und wird von einem Weihnachtsmann abgelöst. In Niegripp grüßt auch in diesem Jahr ein Ensemble an der Kreuzkirche, um auf Weihnachten einzustimmen.