Botschafter steht an der Kreuzkirche Der Weihnachtsmann leuchtet in Niegripp als Graffiti: Künstler Poke gestaltet einen Hingucker
Ein Ensemble als Einstimmung auf das Weihnachtsfest ist in Niegripp Tradition. Rentier und Schlitten haben ausgedient und werden von einem Kunstwerk abgelöst. Das ist an der Kreuzkirche zu finden.
27.11.2025, 11:03
Niegripp - Das Rentier aus Stroh ist in Rente gegangen und wird von einem Weihnachtsmann abgelöst. In Niegripp grüßt auch in diesem Jahr ein Ensemble an der Kreuzkirche, um auf Weihnachten einzustimmen.