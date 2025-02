An historischer Stätte im Herzen von Derenburg entsteht aktuell eine moderne Wohnanlage. Und die hat den künftigen Mietern einiges zu bieten.

Derenburg. - In den eigenen vier Wänden den Lebensabend genießen und trotzdem umsorgt und in Gemeinschaft sein: Diesen Wunsch können sich Senioren im Zentrum von Derenburg erfüllen. An historischer Stätte entsteht eine etwas andere Wohnanlage.