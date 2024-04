Ein luftiger Blick über Gommern. Im Vordergrund ist ein Teil des Heidegartens zu sehen, der morgen auf einem neu angelegten Areal mit 1.075 Pflanzen und zusätzlich mit rund 700 Heidepflanzen in der Kernfläche hergerichtet wird.

Gommern - Gommerns großes Stadtjubiläum im vergangenen Jahr wirkt noch immer nach. Zum 1.075-jährigen Bestehen der Stadt gab es 2023 zahlreiche Veranstaltungen über das Jahr verteilt, die für viel Begeisterung sorgten. Doch eine Sache ist noch nicht ganz abgeschlossen und soll nun erledigt werden.

Worum geht es? Im Rahmen des Jubiläums wurde dazu aufgerufen, für die Begrünung Gommerns zu spenden. Das Motto lautete „1.075 Bäume für Gommern“. Es war ein äußerst ambitioniertes Ziel, von dem man dann doch abrücken musste. So wurden aus 1.075 Bäumen 1.075 Pflanzen. Und die sollen am Sonnabend, 13. April, in die Erde kommen.

Insektenparadies entsteht

Auserwählt, noch grüner und einladender zu werden, wurde der Heidegarten. Dort finden seit vielen Jahren jährlich zwei Arbeitseinsätze statt: Im Frühling und im Herbst. Nun ist es wieder soweit – jedoch aufgrund der Pflanzaktion größer und aufwendiger.

„Der letzte Einsatz im Herbst war mit über 85 Teilnehmenden schon rekordverdächtig. Der nächste könnte ihn in mehrfacher Hinsicht noch toppen. Engagierte Leute haben im letzten Jahr für die Begrünung unserer 1.075-jährigen Stadt mit mindestens 1.075 Pflanzen Geld gesammelt, das nun geballt für die Aufwertung des Heidegartens zur Verfügung steht“, sagt Gartenarchitekt Friedemann Barthels, der die Heidegarteneinsätze leitet und koordiniert.

„Neben der Neuanlage einer zirka 300 Quadratmeter großen Fläche mit 1.075 bunten Heidepflanzen, Gräsern und Stauden als Insektenparadies soll die Heide-Kernfläche zusätzlich mit rund 700 Heidepflanzen ergänzt und durch ein großzügiges Angebot des geschätzten GaLaBau-Kollegen Otto Ferchland ein Teil der Flächen mit einer automatischen Bewässerungsanlage versehen werden. Diese soll gewährleisten, dass die Neupflanzungen bei Trockenheit anwachsen und überleben. Außerdem hilft er mit Technik und Personal“, blickt Friedemann Barthels auf das Geplante voraus.

Die Bundeswehr hilft in Gommern

Aus der Stadtverwaltung ist zu erfahren, dass auch Gommerns Patenkompanie, die 7. Kompanie des Logistikbataillons 171 aus Burg, ihre tatkräftige Unterstützung zugesagt hat.

„Wenn auch wieder so zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Stadt und Ortschaften mitmachen, habe ich keine Bedenken, dass wir diese große Pflanzaktion gewuppt bekommen und die Dauerpflege dann wieder entspannt in die fleißigen Hände der von der Arbeitsagentur zugesagten Minijobber legen können“, ist sich Barthels sicher.

Jeder kann mithelfen

Wer bei der Pflanzaktion helfen möchte, ist eingeladen, morgen ab 9 Uhr zum Heidegarten zu kommen. Der Einsatz ist bis 15 Uhr geplant. Doch auch wenn man nur ein, zwei Stunden Zeit zur Verfügung hat, so ist jeder Helfer gern gesehen. Wer kann, sollte ein paar Gartengeräte wie Schippe, Spaten, Harke, Schubkarre und dergleichen mitbringen.

Der Lohn? Ein wundervoll hergerichteter Heidegarten, die grüne Lunge und Aushängeschild Gommerns, der zum Verweilen einlädt – und kostenlose Verpflegung vom Stadtförderverein „Wir für Gommern“, der die Aktion wieder unterstützt.