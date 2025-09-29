Gesunde Ernährung, Sport, viel Schlaf? Was ist es, was uns lange leben lässt? Gerda Steuer aus Gommern feiert heute ihren 100. Geburtstag und verrät, was sie fit hält.

100-Jährige aus Gommern lüftet ihr Geheimnis für ein langes Leben

Gerda Steuer aus Gommern mit ihren Kindern Sven, Holger und Bettina

Gommern - Keine Waschmaschine, kein Staubsauger und schon gar keine Geschirrspülmaschine: Als Gerda Steuer am 29. September 1925 zur Welt kam, gab es das alles noch nicht. Dafür unruhige Zeiten in Deutschland und ein Leben, in dem sie schon früh arbeiten gehen musste.