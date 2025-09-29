Die Generation 65plus ist vielfältiger und aktiver denn je – doch viele Angebote greifen zu kurz. Awo-Leiterin Denise Helbig spricht über neue Bedürfnisse, fehlende Formate und Chancen für Magdeburg.

„So verschieden wie kaum eine andere Altersgruppe“: Warum Magdeburg umdenken muss

Ü60-Partys sind ein Anfang – doch um den Bedürfnissen der „Best Agers“ gerecht zu werden, braucht es in Magdeburg mehr passende Angebote.

Magdeburg. - In Magdeburg gibt es zahlreiche Freizeitangebote für ältere Menschen – doch reicht das für die Generation rund um 60? Denise Helbig, Leiterin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Magdeburg, meint: Hier gibt es noch Luft nach oben. Im Gespräch mit Volksstimme-Reporterin Romy Bergmann erzählt sie, was die „Best Agers“ ausmacht, was ihnen fehlt – und wo Magdeburg noch besser werden kann.