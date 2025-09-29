Ein besonderer Unterrichtstag führt die Klasse 4b per Pferdekremser in die Colbitz-Letzlinger Heide – mit spannenden Naturerlebnissen und tierischen Begegnungen.

Grundschüler entdecken Wald und Heckrinder in der Heide

Unterricht im Wald: Mit dem Kremser haben 16 Schüler der Klasse 4a der Grundschule "Am Heiderand" in Samswegen Sachkundeunterricht der besonderen Art erlebt.

Samswegen - Superstimmung herrschte jüngst bei den Schülern der Klasse 4b der Grundschule „Am Heiderand“ in Samswegen. Kein Wunder: Dieses Mal ging es im Rahmen des Sachkundeunterrichtes in den Wald der südlichen Colbitz-Letzlinger-Heide.