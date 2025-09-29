weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Natur erleben mit Pferdekremser: Grundschüler entdecken Wald und Heckrinder in der Heide

Natur erleben mit Pferdekremser Grundschüler entdecken Wald und Heckrinder in der Heide

Ein besonderer Unterrichtstag führt die Klasse 4b per Pferdekremser in die Colbitz-Letzlinger Heide – mit spannenden Naturerlebnissen und tierischen Begegnungen.

Von Sebastian Pötzsch 29.09.2025, 07:00
Unterricht im Wald: Mit dem Kremser haben 16 Schüler der Klasse 4a der Grundschule "Am Heiderand" in Samswegen Sachkundeunterricht der besonderen Art erlebt.
Unterricht im Wald: Mit dem Kremser haben 16 Schüler der Klasse 4a der Grundschule "Am Heiderand" in Samswegen Sachkundeunterricht der besonderen Art erlebt. Foto: Sebastian Pötzsch

Samswegen - Superstimmung herrschte jüngst bei den Schülern der Klasse 4b der Grundschule „Am Heiderand“ in Samswegen. Kein Wunder: Dieses Mal ging es im Rahmen des Sachkundeunterrichtes in den Wald der südlichen Colbitz-Letzlinger-Heide.