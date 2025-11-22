Alle Jahre wieder läutet der Adventsweg in Biederitz unter großem ehrenamtlichen Engagement die besinnliche Zeit ein. In diesem Jahr, am 30. November, mit einer Überraschung.

Der zwölfte Adventsweg in Biederitz kommt nicht nur mit Kulinarik daher, sondern auch mit Kultur und Rätselspaß.

Biederitz - Der Adventsweg in Biederitz läutet nun bereits zum zwölften Mal die Weihnachtszeit ein. Auch in diesem Jahr, am 30. November, ist es wieder so weit. Dabei gibt es nicht nur wieder etliche und vielfältige Stände zu erkunden, sondern auch eine Überraschung für die Kleinsten. Und das für einen guten Zweck.