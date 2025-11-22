weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Weniger Sonderfahrten und Online-Unterricht: Weniger Geld für Führerschein bezahlen: Fahrlehrer schlagen Alarm bei Reformideen

Wird der Führerschein bald billiger? Verkehrsminister Schnieder will mit Online-Unterricht und weniger Sonderfahrten die Kosten senken. Fahrlehrer warnen: „Das ist realitätsfern – und gefährlich!“

Von Franziska Stawitz 22.11.2025, 18:49
Gerald Brandt hat in Zerbst die Fahrschule "Spurtreue" eröffnet.
Gerald Brandt hat in Zerbst die Fahrschule "Spurtreue" eröffnet. Petra Wiese

Zerbst - Weniger Sonderfahrten, Online-Theorieunterricht und mehr Simulatoren-Einsätze - mit diesen Ideen will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) den Führerschein erschwinglicher machen. Kritik gibt es von Fahrlehrerverbänden. Auch im Jerichower Land sehen die Fahrlehrer den Vorstoß als problematisch, ja als realitätsfern an.