Weniger Sonderfahrten und Online-Unterricht Weniger Geld für Führerschein bezahlen: Fahrlehrer schlagen Alarm bei Reformideen
Wird der Führerschein bald billiger? Verkehrsminister Schnieder will mit Online-Unterricht und weniger Sonderfahrten die Kosten senken. Fahrlehrer warnen: „Das ist realitätsfern – und gefährlich!“
22.11.2025, 18:49
Zerbst - Weniger Sonderfahrten, Online-Theorieunterricht und mehr Simulatoren-Einsätze - mit diesen Ideen will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) den Führerschein erschwinglicher machen. Kritik gibt es von Fahrlehrerverbänden. Auch im Jerichower Land sehen die Fahrlehrer den Vorstoß als problematisch, ja als realitätsfern an.