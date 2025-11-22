In Wanzleben und Umgebung gibt es zahlreiche gastronomische Angebote. Überraschend ist dabei: Laut Google-Bewertungen bekommen alle nahezu 5 Sterne. Das sind die am besten bewerteten Restaurants in der Einheitsgemeinde und dieser Gastro-Geheimtipp ist Internet-Sieger.

Hasan Kocaoglus Musti-Bistro in Wanzleben ist längst kein Geheimtipp mehr. Bei Google liegt er dennoch nicht ganz vorn.

Wanzleben - Nicht Rouladen, auch nicht Eisbein und ebenso nicht die beliebten Eierkuchen zählen zu den liebsten Speisen in Deutschland. Denn laut einer Umfrage des Verlags „Gräfe und Unzer“ zu den 100 Lieblingsgerichten der Deutschen landete die Pizza auf dem ersten Platz - dicht gefolgt von Döner und Spaghetti. All das ist auch in der Einheitsgemeinde Wanzleben beliebt. Und zeigt sich an den Googlebewertungen.