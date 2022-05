13 Aktenordner über das jüdische Leben in Burg

Jüdisches Leben ist in Burg seit Jahrhunderten verankert. Viele Dokumente, die der Heimatverein jetzt dem Stadt- und Kreisarchiv übergeben hat, geben interessante Details wider.

Heimatvereinsvorsitzende Karin Zimmer (l.) und Beate Blumhagel, Leiterin des Stadt- und Kreisarchivs, werfen einen Blick in die Ordner zur Geschichte des Judentums in der Stadt Burg. Die vielen Schriften und Aufzeichnungen können für weitere Forschungen verwendet werden.

Burg - Die Geschichte des Judentums in Burg geht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Die Mitbürger haben zwar zahlenmäßig immer nur einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung repräsentiert, gleichwohl aber das Leben und die Entwicklung der Ihlestadt mit geprägt. Ihre Geschichte war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Anlass für verschiedenste Forschungen. Auch im Heimatverein Burg und dem davor existierenden Altertumsverein – in Form von staatlich geförderten Projekten oder von den Mitgliedern selbst.

13 Aktenordner wurden inzwischen gefüllt. Sie beinhalten Aufzeichnungen über die ehemalige Synagoge in Burg, die Geschichte der jüdischen Einwohner, verschiedenste Fotodokumentationen und Notizen zu Politik und Wirtschaft. Viele Schriften spiegeln das Leben der Juden in der Stadt und Region wider und sind unwiederbringliche Zeugnisse der Vergangenheit. „Deshalb ist es für uns wichtig, dass sie unabhängig von der Zukunft des Heimatvereins erhalten und bewahrt bleiben. Möglicherweise als Grundlage für weitere Forschungen und gegen das Vergessen“, sagt Heimatvereinsvorsitzende Karin Zimmer. Aus diesem Grund wurden alle Unterlagen nun dem Stadt- und Kreisarchiv übergeben, „wo sie in guten Händen sind“. Die Blätter werden später gesichtet und können auch eingesehen werden.

Judenstraße führt zur Synagoge in Burg

Gesichert ist in dem Zusammenhang, dass es im Jahr 1785 sieben jüdische Familien in Burg gegeben hat. 1830 waren es dann etwa 25 und um 1850/51 mehr als 120, was bei etwas mehr als 14.000 Einwohnern einem Bevölkerungsanteil von 1,2 Prozent entsprach. Später ging die Zahl wieder zurück. Laut Forschungen von Dr. Holger Brülls vom Landesamt für Denkmalpflege haben die Juden auch die wirtschaftliche Entwicklung Burgs mit der Tuch-Fabrikation beschleunigt, die ihren Höhepunkt im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts erreichte.

Im 16. und 17. Jahrhundert gab es in Burg auch eine Judenstraße, die heutige Kammacherstraße, die in Verlängerung zur ehemaligen Synagoge führte.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde 1770 der jüdische Friedhof auf dem „Judenberg“ zwischen Neuenzinnen und der heutigen Koloniestraße. Dort fand 1940 die letzte Beisetzung statt. Der älteste noch vorhandene Grabstein stammt aus dem Jahr 1836. Auf der Begräbnisfläche wurde 1911 eine Trauerhalle erbaut, deren Finanzierung der Burger Fabrikbesitzer Alfred Zweig übernommen hatte. Friedhof und Trauerhalle haben die Zeit des Nationalsozialismus überstanden.

Einen Tiefpunkt im jüdischen Leben gab es 1873. Weil zu dieser Zeit nur noch drei jüdische Familien in Burg lebten, wurde der spärliche Gemeindeverband mit nach Genthin verlegt. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts kehrte sich diese Entwicklung um, so dass Burg und Genthin wieder über eigenständige Gemeinden verfügten. 1907 waren in Burg dann 65 Juden ansässig, 1924 gehörten 74 Mitglieder zur Gemeinde und 1933 insgesamt 84. Meistens waren es zu dieser Zeit Geschäftsleute oder Ladeninhaber.