Neue Strecken für Harzer Schmalspurbahnen HSB kämpfen ums Überleben – und träumen weiter von Braunlage und Westernstadt Pullman City
Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) sind schwer angeschlagen, müssen hunderte Millionen Euro in ihre Modernisierung investieren. Damit könnten geplante Streckenerweiterungen nach Braunlage und zur Westernstadt Pullman City platzen, fürchten Fans der Touristenattraktion.
05.09.2025, 10:45
Wernigerode. - Nachdem klar geworden ist, wie prekär die wirtschaftliche Lage der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ist, stellen sich viele Liebhaber der Touristenattraktion die Frage: Müssen die lange geplanten Erweiterungen des Streckennetzes nach Braunlage und zur Westernstadt Pullman City bei Hasseldelde gestrichen werden? Darauf gab der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Balcerowski nun eine klare Antwort.