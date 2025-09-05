Neue Strecken für Harzer Schmalspurbahnen HSB kämpfen ums Überleben – und träumen weiter von Braunlage und Westernstadt Pullman City

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) sind schwer angeschlagen, müssen hunderte Millionen Euro in ihre Modernisierung investieren. Damit könnten geplante Streckenerweiterungen nach Braunlage und zur Westernstadt Pullman City platzen, fürchten Fans der Touristenattraktion.