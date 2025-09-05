Die Magdeburgerin Paula Mücke hat gerade erst ihr Abi gemacht und eröffnet jetzt ihr eigenes veganes Café in der Innenstadt. Ein Kindheitstraum wird damit für sie wahr.

Nach dem Abi in die Selbstständigkeit

Magdeburg. - Erst vor wenigen Wochen hat Paula Mücke ihr Abitur abgelegt. Während ihre ehemaligen Klassenkameraden ein Studium oder eine Ausbildung beginnen oder sich überhaupt erst einmal Gedanken über ihre Zukunft machen, eröffnet sie ihr eigenes Café mitten in der Innenstadt. Mit gerade einmal 18 Jahren wird sie Magdeburgs jüngste Gastronomin.