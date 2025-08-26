Anfrage-Boom in Biederitz 13. Ladies Fashion Flohmarkt: Alle Plätze blitzschnell ausverkauft
Spätestens seit dem letzten Ladies Fashion Flohmarkt in Biederitz ist das Shopping-Highlight in aller Munde. Die Veranstalterin kann sich vor Anfragen kaum retten.
Aktualisiert: 26.08.2025, 21:14
Biederitz. Nicht nur das Interesse bei den Besuchern erweist sich als ungebrochen. Auch die Verkäufer reißen sich um die Plätze des heißbegehrten Shopping-Events in Biederitz. Was macht den Ladies Fashion Flohmarkt so besonders?