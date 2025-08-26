Spätestens seit dem letzten Ladies Fashion Flohmarkt in Biederitz ist das Shopping-Highlight in aller Munde. Die Veranstalterin kann sich vor Anfragen kaum retten.

Biederitz. Nicht nur das Interesse bei den Besuchern erweist sich als ungebrochen. Auch die Verkäufer reißen sich um die Plätze des heißbegehrten Shopping-Events in Biederitz. Was macht den Ladies Fashion Flohmarkt so besonders?