Mit dem Ladies Fashion Flohmarkt in Biederitz beginnt wieder die Saison für Schnäppchenjäger. Doch darüber hinaus bietet das Event in diesem Jahr noch mehr.

Der 14. Ladies Fashion Flohmarkt steht in Biederitz in den Startlöchern.

Biederitz. - Mit wenig Geld echte Shopping-Perlen ergattern - dazu haben bald wieder alle Besucher des Ladies Fashion Flohmarkts in Biederitz die Chance. Doch neben dem altbekannten werden auch zwei neue Stände vertreten sein.

Mit dem Wandel hin zu einem bewussten und nachhaltigen Konsumverhalten haben Second-Hand-Märkte in den vergangenen Jahren deutschlandweit an Beliebtheit gewonnen. Vom neuentfachten Hype profitiert auch der Ladies Fashion Flohmarkt in Biederitz. Jedoch lässt sich der andauernde Erfolg der Veranstaltung nicht nur durch einen bloßen Trend erklären.

Veranstalterin Dorit Benn in der Biederitzer Mehrzweckhalle. Foto: Willy Weyhrauch

Hohe Nachfrage nach raren Plätzen bei Ladies Fashion Flohmarkt

„Innerhalb kürzester Zeit waren die Stände für den kommenden Markt ausgebucht“, verrät Dorit Benn, Veranstalterin des beliebten Shopping-Höhepunkts in Biederitz. „Auch dieses Mal können sich die Besucher in der Zeit von 10 bis 15 Uhr wieder auf 30 Anbieter freuen.“

Für die restlichen Händler, die noch keinen Platz in der Biederitzer Mehrzweckhalle ergattern konnten, besteht aber noch Hoffnung: „Fällt jemand aus oder muss krankheitsbedingt absagen, rutscht der nächste Bewerber nach“, so Benn weiter.

Den Erfolg erklärt sich die Ausrichterin anhand ihres Grundkonzepts. „Wir möchte nicht als bloßer Secondhand-Markt, sondern vielmehr als große Boutique verstanden werden. Das unterscheidet uns essenziell von ähnlichen Events.“

Die Ladies Fashion Flohmarkt in Biederitz erfreut sich steigender Beliebtheit. Foto: Katharina Schwanz

Die Modenschau in der Biederitzer Mehrzweckhalle bleibt der Höhepunkt

Der Tageshöhepunkt wird am 14. März in der Biederitzer Mehrzweckhalle eine alte Bekannte sein: die Modenschau gegen 13 Uhr. „Das ist und bleibt der Renner unter den Kunden.“ Die Idee dahinter ist, dass die Händler ihre Kleidung zur Mitte des Tages ins Scheinwerferlicht rücken können. Dabei unterstützen jedoch keine Models, vielmehr betreten die Verkäufer selbst den Laufsteg.

Der Clou dabei: „Die präsentierte Kleidung geht im Nachhinein weg wie warme Semmeln“, so Benn weiter. Zwar bleibt die Veranstaltung, wie der Name bereits verrät, vorrangig ein weibliches Event. Dennoch gehen die männlichen Begleiter an diesem Tag nicht leer aus.

„Wer nicht aktiv bei der Shopping-Runde dabei sein möchte, kann sich auf dem sogenannten Männerparkplatz entspannen.“ Der gilt unter den Besuchern als Relax-Oase. Dort gibt es neben Kuchen auch Kaffee und Sekt. Doch hinter dem Basar im Vorraum steckt noch mehr.

Erlös geht an Wünschewagen in Sachsen-Anhalt

„Der Erlös geht alljährlich an einen guten Zweck. Zuletzt kam die Summe dem Wünschewagen Sachsen-Anhalt zugute.“ Dabei handelt es sich um ein ehrenamtliches Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes, das schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch erfüllt.

Der Wünschewagen auf Tour durch Sachsen-Anhalt. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

„Vom letzten Event haben wir noch 600 Euro über. Die wollen wir dann zusammen mit dem Erlös vom kommenden Ladies Fashion Flohmarkt gemeinsam an das Projekt übergeben.“ Wer das bislang nicht kannte, hat beim nächsten Fashion-Event in Biederitz in persona die Möglichkeit dazu.

„Der Wünschewagen wird Mitte März mit einem eigenen Stand in der Mehrzweckhalle vertreten sein - wenn keine Wünschefahrt dazwischenkommt.“

Doch nicht nur der Wünschewagen Sachsen-Anhalt wird in Form eines Stands präsent sein. Auch Soroptimist, ein weltweit aktives Netzwerk berufstätiger Frauen, wird eine Station unterhalten.

Die Vereinigung setzt sich ihren Statuten nach für Menschenrechte, Bildung, Frieden und die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen ein. Wer darüber mehr erfahren will, hat am 14. März ab 10 Uhr die Möglichkeit dazu.