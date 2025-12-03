Vor vier Jahren hat die Volksbank Jerichower Land beschlossen, in fünf Jahren so viele Bäume zu pflanzen wie sie Mitglieder hat: 5.500. Mit einer Pflanzaktion ist sie diesem Ziel ein gutes Stück näher gekommen.

2.750 Roteichen wie diese sind im Stadtwald bei Gütter gepflanzt worden.

Burg - Anlässlich des 160-jährigen Bestehens hat die Volksbank ein Projekt für die Nachhaltigkeit angestoßen. 5.500 Bäume, so viele wie das Kreditinstitut hat, sollen bis 2026 gepflanzt werden. Mit einer Pflanzaktion im Stadtwald ist dieses Ziel in greifbare Nähe gerückt. Was bedeutet die Aktion für den Wald?