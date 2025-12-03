Pflanzaktion der Volksbank 2.750 neue Bäume für den Burger Stadtwald
Vor vier Jahren hat die Volksbank Jerichower Land beschlossen, in fünf Jahren so viele Bäume zu pflanzen wie sie Mitglieder hat: 5.500. Mit einer Pflanzaktion ist sie diesem Ziel ein gutes Stück näher gekommen.
Burg - Anlässlich des 160-jährigen Bestehens hat die Volksbank ein Projekt für die Nachhaltigkeit angestoßen. 5.500 Bäume, so viele wie das Kreditinstitut hat, sollen bis 2026 gepflanzt werden. Mit einer Pflanzaktion im Stadtwald ist dieses Ziel in greifbare Nähe gerückt. Was bedeutet die Aktion für den Wald?