Täter haben in Burg Tausende Patronen aus einem Transporter geklaut, der für die Bundeswehr bestimmt war- darunter 10.000 Schuss scharfe Munition. Die Polizei konkretisiert jetzt erstmals die Angaben zur Tat und bittet um Hinweise.

Bundeswehrübung: Neben 10.000 Schuss scharfer Pistolenmunition befanden sich auch 9.900 Schuss Manövermunition für Gewehre im Transporter.

Burg/Magdeburg - Nachdem Diebstahl von fast 20.000 Schuss Bundeswehrmuntion aus einem Transporter in Burg in der Nacht zum 25. November bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die Ermittler haben nach anfänglicher Zurückhaltung „aus ermittlungstaktischen Gründen“ dabei am Mittwoch erstmals auch nähere Angaben zum betroffenen Fahrzeug sowie zum Tatort gemacht.