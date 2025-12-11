Zu 95 Prozent aus erneuerbarer Energie und trotzdem zu teuer: Warum sich ein flächendeckendes Fernwärmenetz für eine ganze Stadt im Kreis Stendal nicht lohnt.

Ist Fernwärme die Lösung? Stadtwerke im Kreis Stendal treffen Entscheidung zum Heizen der Zukunft

Holzhackschnitzel sind der Hauptenergieträger für das Fernwärmenetz in Osterburg, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Heiko Karg.

Osterburg. - In Osterburg wird es in absehbarer Zeit keinen flächendeckenden Ausbau des Fernwärmenetzes geben. Komplette Straßen oder ganze Quartiere neu anzuschließen, wäre im Vergleich zu den voraussichtlichen Einnahmen viel zu teuer. Zu diesem Ergebnis ist eine Arbeitsgruppe gekommen, die Perspektiven für die Stadtwerke ausloten sollte. Dabei geht es vor allem um die Frage: Wie heizen die Osterburger in Zukunft?