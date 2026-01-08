weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  Burger vor Gericht: 20-Jähriger auf der Anklagebank: Er sprengte Fahrkartenautomaten in Anhalt -Bitterfeld

Burger vor Gericht 20-Jähriger auf der Anklagebank: Er sprengte Fahrkartenautomaten in Anhalt -Bitterfeld

Zweimal innerhalb von acht Tagen sind im Februar 2023 zwei Fahrkartenautomaten in Anhalt-Bitterfeld gesprengt worden.

Von Thomas Pusch 08.01.2026, 18:01
Der Angeklagte mit seiner Verteidigerin (l.) und der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe.
Der Angeklagte mit seiner Verteidigerin (l.) und der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe. Foto: Thomas Pusch

Burg - Ein immenser Sachschaden, eine eher überschaubare Beute - das sind die Folgen von zwei Fahrkartenautomatensprengungen, die im Februar 2023 an Bahnhöfen in Anhalt-Bitterfeld stattgefunden haben. Einer der vier Täter, ein 20-jähriger Burger, hat nun vor dem Amtsgericht gestanden.