Zweimal innerhalb von acht Tagen sind im Februar 2023 zwei Fahrkartenautomaten in Anhalt-Bitterfeld gesprengt worden.

20-Jähriger auf der Anklagebank: Er sprengte Fahrkartenautomaten in Anhalt -Bitterfeld

Der Angeklagte mit seiner Verteidigerin (l.) und der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe.

Burg - Ein immenser Sachschaden, eine eher überschaubare Beute - das sind die Folgen von zwei Fahrkartenautomatensprengungen, die im Februar 2023 an Bahnhöfen in Anhalt-Bitterfeld stattgefunden haben. Einer der vier Täter, ein 20-jähriger Burger, hat nun vor dem Amtsgericht gestanden.