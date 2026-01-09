Der erwartete Schneesturm "Elli" hat die Börde erreicht. Züge stehen teilweise still, der Busverkehr ist komplett eingestellt.

Liveticker: Zugausfälle, keine Busse und leere Regale - Schneesturm hat die Börde fest im Griff

bei Wanzleben in der Börde bereits bis zu zehn Zentimeter Schnee. Foto: Kristina Reiher

Der Schneesturm "Elli" hat die Börde erreicht. Um 10 Uhr am Freitagmorgen lagen

Der Winter ist nun mit aller Härte in der Börde angekommen. Schneesturm "Elli" hält die Einwohner auf Trab. Neben dem ausgefallenen Schulbetrieb sorgen die angesagten Schneemassen für reichlich Chaos auf den Straßen und in den Ortschaften der Börde. Alles Wissenswerte gibt es im Börde-Liveticker zum Schneesturm.

11 Uhr: Wolmirstedt und die Niedere Börde trotzen den Schneemassen - Räumen im Dauerbetrieb

Auch in Wolmirstedt ist der Winterdienst pausenlos im Einsatz.

In der Niederen Börde ist der Räumdienst seit 4 Uhr morgens im Einsatz. Zum Glück sei es bis jetzt nicht so schlimm eingetreten, wie vorhergesagt, sagt Bauamtsleiter Marcus Belling. Bisher kämen sie ganz gut durch. Um auch die Nebenstraßen freizubekommen, sollen ab der Mittagszeit auch externe Firmen zum Räumen hinzugezogen werden.

10.50 Uhr: Schneemassen stellen Schulen und Bauhof vor Herausforderungen

In Wanzleben sind vier von fünf Grundschulen geschlossen, nur in Hohendodeleben wird eine Notbetreuung angeboten, informiert die Stadt Wanzleben. Die Kitas und Horte sind offen. Die Eltern haben auch oftmals ihre Kinder nicht gebracht, Auswärtige hatten ohnehin Probleme wegen der verschneiten Straßen. Ziel ist es, am Montag wieder alle Einrichtungen zu öffnen. Der Bauhof der Stadt Wanzleben-Börde arbeitet in zwei Schichten.

10.30 Uhr: Schneesturm sorgt für Hamsterkäufe

In vielen Geschäften erinnern die Regale an vergangene Corona-Zeiten. Im Calvörder Penny-Markt etwa sind viele Regale teilweise schon am Donnerstag leer gewesen. Fleisch- und Wurstwaren wurden gehamstert, berichtet eine Anwohnerin.

Zumindest im Calvörder Penny-Markt sei inzwischen alles aufgefüllt, berichtet die Anwohnerin weiter. Zuvor war sie in der Löwen-Apotheke, um Medikamente abzuholen. Die Apotheke habe ganz normal bis 18 Uhr geöffnet und ihre bestellten Medikamente wurden wie üblich geliefert.

Auch im Haldensleber E-Center am Gänseanger haben sich die Kunden bereits gestern mit Vorräten eingedeckt. Es sei ordentlich gehamstert worden, sagt Leiterin Katharina Maaß. Engpässe gebe es aber keine, versichert die Filialleiterin. Zum Glück seien die Lkws durchgekommen. „Wir haben alles da.“

10.10 Uhr: Dauerbetrieb für den Winterdienst: Mitarbeiter seit 3 Uhr im Einsatz

Der Winterdienst des Landkreises kümmert sich um die Kreisstraßen und ist laut Pressesprecherin Anne-Luise-Schröder aktuell rund um die Uhr im Einsatz. Insgesamt 26 Mitarbeiter sind im Zwei-Schicht-Wechsel auf den Straßen unterwegs, drei weitere Kollegen koordinieren die Routen und laden nach.

Die Frühschicht hat um 3 Uhr begonnen. Im Einsatz seien elf Großfahrzeuge und zudem zwei sogenannte Multicars, mit deren Hilfe beispielsweise das Landratsamt und die Leitstelle vom Schnee beräumt werden. Überdies sei zusätzlich ein Fremdunternehmer mit einem weiteren Fahrzeug unterwegs. Im Laufe des Tages soll auch eine Schneefräse zum Einsatz kommen - diese braucht eine gewisse Schneehöhe.

9.10 Uhr: Busverkehr in der Börde ist eingestellt

"Aufgrund der Witterungsverhältnisse wird der Linienverkehr mit sofortiger Wirkung für den Rest des Tages eingestellt", informiert Kreissprecherin Judit Spereiter. Die Fahrgäste würden über die digitalen Medien entsprechend informiert. "Soweit es die Wetterlage zulässt, wird der Busverkehr morgen früh wieder aufgenommen", heißt es weiter.

8.20 Uhr: Der Schnee erreicht die Börde - erste Auswirkungen auf den Verkehr

Leser informieren, dass die Straßen in der Börde noch frei sind. Anders sieht es beim Zugverkehr aus. In Magdeburg sind Weichen eingefroren. Wohl auch deshalb kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen. Der RE36 steht aktuell in Haldensleben und kann nicht nach Magdeburg fahren. Das Zugpersonal hat die Fahrgäste darüber informiert. Sie müssen aber nicht im Schneesturm auf dem Bahnsteig warten, sondern können sich in die Bahn setzen.

8. Januar, 16 Uhr: Schulen setzen Präsenzpflicht größtenteils aus

„Es gibt im Landkreis bisher keine einheitliche Regelung für die Präsenzpflicht an diesem Tag“, sagt Anne-Luise Schröder.

So informiert etwa die Sekundarschule „Marie Gerike“ in Haldensleben auf ihrer Webseite beispielsweise darüber, dass die Abwesenheit im Unterricht jener Schüler, die auf die Schülerbeförderung angewiesen sind, am Freitag als entschuldigt gilt. „Für alle anderen Schüler sichern wir an unserer Schule den regulären Schulbetrieb entsprechend des Stundenplans ab“, heißt es weiter.

Viele weiterführende Schulen und Grundschulen setzen in der Börde zudem auf Distanzunterricht. „Schneechaos und Glatteis machen einen sicheren Schulbetrieb nicht möglich“, teilen auch die Berufsbildenden Schulen Oschersleben mit.

8. Januar, 13.30 Uhr: Schneesturm sorgt für Schulbusausfall

Bereits am Donnerstag sorgte der angekündigte Schneesturm dafür, dass der Schülerverkehr in der Börde eingestellt wurde. Die amtlichen Unwetterwarnungen würden laut Kreisverwaltung eine sichere Beförderung im öffentlichen Nahverkehr sowie im freigestellten Schülerverkehr nicht zulassen, heißt es als Begründung.

Da die Schulen ohne Transport nicht regulär arbeiten können, findet im gesamten Kreisgebiet kein allgemeiner Schulbetrieb statt. Der Landkreis betont jedoch, dass dies kein vollständiger Schulausfall ist. Die Schulpflicht bleibe bestehen. Welche konkreten Regelungen vor Ort gelten, liege in der Verantwortung der einzelnen Schulen. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten sich daher über die bekannten Kommunikationswege ihrer Schule informieren.