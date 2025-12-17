Über eine Spende von 3.000 Euro vom Burger Unternehmen High-Tech Color freute sich Christoph Grothe, Geschäftsführer der Diakonie Jerichower Land. Er hat auch schon eine konkrete Idee, was mit dem Geld passieren soll.

Burg - High-Tech Color ist ein Spezialist für die Beschichtung von Aluminium. Und das Unternehmen aus dem Burger Gewerbegebiet ist ein treuer Unterstützer der Diakonie Jerichower Land. Deren Geschäftsführer Christoph Grothe kann sich wieder über eine Spende freuen. 3.000 Euro gibt das Unternehmen für den guten Zweck.

Der Titel „Alle Jahre wieder“ passt auch zur Unterstützung von High-Tech Color für die Diakonie. „Das ist keine Selbstverständlichkeit, Jahr für Jahr werden wir unterstützt“, sagt Grothe. Es sei bemerkenswert, wie sich das Unternehmen lokal einbringt und andere Menschen unterstützt.

Starterpakete als Neujahrsgruß für Bedürftige

Für das Geschwister-Geschäftsführerpaar Patricia und Thomas Wagner scheint es fast etwas Selbstverständliches. „Wir wollen gerne etwas zurückgeben, die Schere gleitet ja immer mehr auseinander“, sagt Patricia Wagner. Aber auch für High-Tech Color sind die Zeiten schwieriger geworden. Davon künden beispielsweise die Stellenangebote am Grundstückszaun und auf der Videoleinwand an der Magdeburger Chaussee. „Es ist schwierig, das passende Personal zu finden“, so die Geschäftsführerin.

Da es bis Weihnachten zu knapp ist, soll das Geld für Starterpakete ins neue Jahr verwandt werden, in denen unter anderem Hygieneartikel enthalten, die es nicht bei der Tafel gibt. Die versorgt allein in Burg 500 sogenannte Bedarfsgemeinschaften, gut 1.000 Menschen. Zu den 500 Paketen werden noch 20 weitere für die Obdachlosenunterkunft gepackt. „Neujahrsgruß, das finde ich gut“, sagt Patricia Wagner.