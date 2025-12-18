An diesem Tag treffen 90 Jahre Erfahrung und sieben Monate neues Leben aufeinander: Ein Saal voller Lachen, strahlender Kinderaugen und festlicher Stimmung – und ein Moment, der Jung und Alt auf unerwartete Weise miteinander verbindet. Wer wohl im Mittelpunkt steht?

Von Herbert bis Henry: Magie der Weihnacht verbindet alle Generationen in Grauingen

Weihnachtlicher Moment: Herbert Ernst, 90 Jahre, und Henry Heise, sieben Monate, lassen sich zusammen mit dem Weihnachtsmann und Angelika Heinemann, der Ortsteilbeauftragten von Grauingen, fotografieren – ein Bild voller Freude und festlicher Stimmung.

Grauingen - Ein Bild voller Wärme und Freude: Herbert Ernst, mit 90 Jahren der älteste Einwohner Grauingens, und der sieben Monate junge Henry Heise standen gemeinsam mit dem Weihnachtsmann im Mittelpunkt der diesjährigen Weihnachtsfeier im Saal in Grauingen. Für Henrys Eltern, Lene Heise und Benny Kowalke, war es ein unvergesslicher Moment – und für das ganze Dorf ein Symbol gelebter Gemeinschaft. Und auch Henrys Großvater Lutz Fauter ist mächtig stolz auf den Nachwuchs.