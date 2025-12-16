Der Kreistag hat beschlossen, auch im kommenden Jahr mit Stipendien Anreize für junge Zahnärzte zu schaffen, sich im Jerichower Land niederzulassen. Auch für andere Fachrichtungen soll es Stipendien geben.

Noch mehr Stipendien gegen Ärztemangel im Jerichower Land

Junge Zahnärzte sind im Jerichower Land die Ausnahme: Durchschnittlich sind sie 57 Jahre alt.

Burg - Der Zahnärztemangel im Jerichower Land ist groß. Stipendien sollen junge Zahnmediziner davon überzeugen, sich im Landkreis niederzulassen. Und nun soll dieses Lockmittel auch auf andere Fachbereiche ausgeweitet werden.