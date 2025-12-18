Ist das Ehrenamt noch attraktiv? Können Vereine darauf hoffen, dass die Arbeit als Herzensprojekt gilt? Diese Erfahrungen macht das Wolmirstedter Tierheim.

Wolmirstedt. - Würden die Katzen noch leben, wenn es das Wolmirstedter Tierheim nicht gäbe? Würden die Hunde lernen, dass es Menschen gibt, die es gut mit ihnen meinen? Zurzeit leben im Wolmirstedter Tierheim 40 Katzen und fünf Hunde und wohl nicht alle hätten Chancen auf eine gute Zukunft. Die bekommen sie im Tierheim, doch es gibt immer weniger Menschen, die sich allein wegen der Tierliebe auf diese Arbeit einlassen. Wie geht die Tierheimleitung mit dieser Entwicklung um?