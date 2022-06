30 Jahre nach Gründung: So steht es um die Kita „Birkenhain“ heute

Die Kindertagesstätte „Birkenhain“ in Möckern kann ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Für Wegbegleiter, Unterstützer und Nachbarn gab es daher am 24. Juni ein tolles Programm.

Zu den Gratulanten gehörten am 24. Juni auch die „Nachbarn". Hier überreicht der Präsident des Möckeraner Karnevalsklubs , Lutz Hilse, ein Geburtstagsgeschenk. Die Veranstaltung fand im Schatten des MKK-Vereinssitzes statt.

Möckern - Zugegeben, einen Kindergarten an dieser Stelle am Hohenziatzer Weg gibt es freilich schon deutlich länger als nur 30 Jahre. Bereits am 1. Dezember 1969 war die Einrichtung als Betriebskindergarten des Kombinats Industrielle Mast (KIM) gegründet worden.