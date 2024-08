Menz. - In Zeiten, in denen es immer schwerer wird, Menschen fürs kommunale Ehrenamt zu gewinnen, ist Margrit Peters so etwas wie der Leuchtturm, der Hoffnung gibt. Seit 30 Jahren ist sie Ortsbürgermeisterin in Menz. Warum sie weitermachen will und sie jeden Tag antreibt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.