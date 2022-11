300. Geburt in Helios Klinik Jerichower Land - Matteo ist ein Jubiläumsbaby

Die Helios Klinik Jerichower Land vermeldet die Geburt vom 300. Baby, das in 2022 in Burg geboren wurde. Im Vergleich zu den Vorjahren hinkt das Jahr aber hinterher.

Burg - Er war bei seiner Geburt wenige Minuten vor Mitternacht 55 Zentimeter groß und brachte 3995 Gramm auf die Waage: Matteo heißt das 300. Baby, das in diesem Jahr in der Helios Klinik an der August-Bebel-Straße in Burg zur Welt gekommen ist. Das Wichtigste: Der kleine Mann ist gesund und munter und konnte bereits mit seinen Eltern Laura Sophie Pfeiffer und Maximilian Novoidning nach Hause, wie Klinikbetreiber Helios informiert.