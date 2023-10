Blick auf die Autobahn 2 im Abschnitt zwischen Lostau und Burg-Zentrum in Fahrtrichtung Berlin.

Burg - Die Staugefahr auf der Autobahn 2 im Jerichower Land steigt in den kommenden Tagen. Grund sind die Herbstferien, die nun unter anderem in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ausklingen - und das sogar zeitgleich in diesem Jahr.

Der Rückreiseverkehr aus den Feriendomizilen wie Ostsee, Mecklenburger Seenplatte oder Spreewald steht an und lässt das Fahrzeugaufkommen auf der Autobahn ansteigen. So lautet eine Verkehrsprognose des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt: Die Autobahnen werden wieder voll.

Rückreisezeit weitet sich in diesem Jahr aus

Baustellen wie jene auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Lostau und Burg-Ost, werden zu Engpässen. Entsprechende Staus oder Behinderungen sind zu erwarten. Nicht nur an den klassischen Rückreisetagen Freitag und am Wochenende.

Aufgrund des Reformationstages und des Brückentages verlagern sich Rückreisen auch auf Montag und Dienstag, 30. und 31. Oktober 2023.