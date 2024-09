Das ABBA-Projekt des Chores Gerwisch und Vokalensembles Burg ist im September zweimal in Burg zu erleben. Für Lentges Saal in Gerwisch hat der Chor andere Ideen.

Das Vokalensemble Burg feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Am 21. September findet ein Jubiläumskonzert statt.

Gerwisch/Burg. - ABBA trifft auf Tradition: Am 21. und 22. September gibt es noch einmal die Gelegenheit, das gemeinsame Projekt des Gemischten Chores Gerwisch und des Vokalensembles Burg unter der Leitung von Ivana Sieberling zu erleben. Bei der Premiere in Lentges Saal im Juni war die Nachfrage so groß gewesen, dass bei weitem nicht alle Zuhörer in den Saal gelassen werden konnten.

Auch bei der zweiten Aufführung im Kloster Jerichow konnten sich die Choristen über eine riesige Resonanz freuen. Die Kombination aus Volksliedern und Hits der schwedischen Popgruppe, interpretiert von beiden Chören, traf genau ins Herz des Publikums.

Kirche bietet viel Platz

Anders als ursprünglich angekündigt, wird es keine erneute Aufführung in Lentges Saal in Gerwisch geben, sondern beide Konzerte werden in der Katholischen Kirche in Burg stattfinden. Am Sonnabend, 21. September, wird das Konzert mit dem 50-jährigen Bestehen des Vokalensembles Burg verknüpft. Beginn ist um 16 Uhr. Am Sonntag startet „ABBA trifft auf Tradition“ um 16.30 Uhr. Zusätzlich in Burg dabei ist der Kinderchor der Pestalozzischule.

Sehr schweren Herzens habe sich der Chor gegen Lentges Saal und stattdessen für zwei Konzerte in Burg entschieden, sagte Vereinsvorsitzende Angela Präger. „Die Katholische Kirche in Burg bietet wirklich Platz für alle.“ Zudem wäre die logistische Herausforderung, in so kurzer Zeit alle Technik erst hier, dann dort aufzubauen, für die ehrenamtlich tätigen Ensembles zu groß geworden.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn die Gerwischer den Weg nach Burg finden.“ In der Blumenthaler Straße ist die Katholische Kirche auch für Zugfahrer gut zu erreichen.

Mitfahrgelegenheiten

Für den Auftritt am Sonntag, 22. September, könnten zudem Mitfahrgelegenheiten organisiert werden. Wer Interesse hat, meldet sich bei Angela Präger.

Ihre Zusammenarbeit wollen beide Chöre auch in Zukunft fortsetzen. Nicht nur ist Ivana Sieberling jeweils die musikalische Leiterin, die Ensembles harmonieren auch darüber hinaus. So ein großes Projekt wie „ABBA trifft auf Tradition“ kann nicht jedes Jahr realisiert werden, aber Ideen für den nächsten musikalischen Höhepunkt gibt es bereits.

Das ABBA-Projekt erfüllte auch auf einer anderen Ebene mehr als die Erwartungen: Neue Sänger für den Chor konnten gewonnen werden. „Singen ist positiver Stressabbau“, sagte Angela Präger. Zur eigenen Freude beim Singen komme die Freude, andere Menschen glücklich machen zu können, und das Erlebnis, in Gemeinschaft etwas zu schaffen.

Dass die Chöre ihr Publikum immer wieder mit ihrer Qualität überzeugen, liegt an der sehr guten Vorbereitung durch Ivana Sieberling. Ihre vielfältigen Kontakte ermöglichen zudem Verbindungen zu Musikern, die sonst außer Reichweite blieben.

Von dieser einen Entscheidung für Burg abgesehen, hat der Gemischte Chor Gerwisch natürlich schon Pläne für dieses und nächstes Jahr, Lentges Saal in Gerwisch weiter mit Leben zu erfüllen.

Einweihung des Flügels

Am Sonntag, 10. November, wird der Flügel mit einem Konzert für Geige und Klavier feierlich eingeweiht. Der Eintritt ist frei. Spenden werden für die Gastkünstler und den Flügel verwendet.

Der Gemischte Chor Gerwisch verbindet nicht nur beim ABBA-Projekt Tradition und Moderne miteinander. Foto: Chor

Eine neue Abdeckung, damit der Flügel an seinem Platz sicher aufgehoben ist, oder das regelmäßig notwendige Stimmen sind Kosten, die der Chor für das Instrument aufbringen muss.

Die Anschaffung unterstützte unter anderem der Mikrokulturfonds Sachsen-Anhalt. Weil der Fördertopf für Amateurmusiker deutlich überzeichnet war, fiel der Zuschuss jedoch kleiner als erhofft aus.

Bühne für junge Künstler

Im Dezember gehört den jungen Künstlern die Bühne bei Lentges. Dann wird der Gemischte Chor Gerwisch ein Konzert von und mit Kindern gestalten. Damit sollen die Jungen und Mädchen die Gelegenheit bekommen, Erfahrungen zu sammeln, vor Publikum aufzutreten.

Sein traditionelles Weihnachtskonzert führt der Gemischte Chor am Freitag, 6. Dezember, in der Gerwischer Kirche auf. Beginn ist um 18 Uhr. Darüber hinaus sind die Gerwischer Choristen am 3. Dezember in der Menzer Kirche und am 10. Dezember in der Körbelitzer Kirche zu erleben.