Das Ordnungsamt kontrolliert ab der kommenden Woche die Sperrmüllaktion an den Straßen in Klötze. Die Verwaltung kündigt bei Verstößen schon mal Sanktionen an.

Den Sperrmüll vor einem Garagenkomplex hinzustellen, ist in der Einheitsgemeinde Klötze untersagt. Er wird auch nicht abgeholt.

Klötze. - Ab Mittwoch kommender Woche beginnen in Klötze wieder die Sperrmüllrunden. Mitarbeiter der Deponie GmbH des Altmarkkreises holen all das ab, was so groß ist, dass es nicht in den Restmülltonnen entsorgt werden kann.