weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Klötze
    4. >

  4. Geldstrafe für Müll-Sünder in Klötze: Klötzer Stadtverwaltung greift knallhart gegen Vergehen durch

Geldstrafe für Müll-Sünder in Klötze Klötzer Stadtverwaltung greift knallhart gegen Vergehen durch

Das Ordnungsamt kontrolliert ab der kommenden Woche die Sperrmüllaktion an den Straßen in Klötze. Die Verwaltung kündigt bei Verstößen schon mal Sanktionen an.

Von Henning Lehmann Aktualisiert: 19.09.2025, 13:55
Den Sperrmüll vor einem Garagenkomplex hinzustellen, ist in der Einheitsgemeinde Klötze untersagt. Er wird auch nicht abgeholt.
Den Sperrmüll vor einem Garagenkomplex hinzustellen, ist in der Einheitsgemeinde Klötze untersagt. Er wird auch nicht abgeholt. Archivfoto: Henning Lehmann

Klötze. - Ab Mittwoch kommender Woche beginnen in Klötze wieder die Sperrmüllrunden. Mitarbeiter der Deponie GmbH des Altmarkkreises holen all das ab, was so groß ist, dass es nicht in den Restmülltonnen entsorgt werden kann.