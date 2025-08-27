Der Ortschaftsrat Möckern hat das Ende des Weihnachtsmarktes in Lühe beschlossen. Mehrere Gründe gibt es für die Entscheidung. Wo jetzt geklönt werden soll und was das für andere Veranstaltungen bedeutet.

Abschied vom beliebten Weihnachtsmarkt in Möckern-Lühe: Das sind die Gründe für die Entscheidung

So schön war der Weihnachtsmarkt in Möckern-Lühe. Nun soll die Veranstaltung umziehen.

Möckern. - Eine Tradition in Möckern geht zu Ende: Der Weihnachtsmarkt soll nicht länger in Möckern-Lühe stattfinden. Darauf hat sich der Ortschaftsrat von Möckern in seiner Sitzung am Montagabend verständigt. Gleich mehrere Gründe sprechen nach Ansicht von Ortsbürgermeister Detlef Friedrich und den Ratsleuten für einen Umzug.