Nach dem Anschlag Gravierende Mängel im Sicherheitskonzept des Magdeburger Weihnachtsmarktes
Ein neues Gutachten deckt gravierende Mängel im Sicherheitskonzept des Magdeburger Weihnachtsmarktes auf. Ungesicherte Zufahrten und fehlende Barrieren hätten den Anschlag möglicherweise verhindert. Die Stadt und Polizei stehen nun unter Druck.
Aktualisiert: 29.08.2025, 20:19
Magdeburg. - Das Sicherheitskonzept des Magdeburger Weihnachtsmarktes ist mangelhaft gewesen. Dieses Fazit wird in einer vom Stadtrat in Auftrag gegebenen Analyse gezogen, die der Bundesverband für Veranstaltungssicherheit (BVVS) erstellt hat und die in nicht-öffentlicher Sitzung im Weihnachtsmarkt-Sonderausschuss vorgestellt wurde. Das steht drin.