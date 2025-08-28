weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Gourmet Dinner in der Gondel – Robin Pietsch bringt die Sterneküche

Gastronomie im Harz Spektakuläres Dinner in der Luft: TV-Koch Robin Pietsch bringt Sterneküche in die Wurmberg-Gondel

Ein Dinner über den Baumwipfeln im Harz: In Braunlage wird eine Gondel der Wurmbergseilbahn zum Gourmetrestaurant. Warum das Event für Sterne-Koch Robin Pietsch und sein Team mehr ist als nur ein kulinarisches Experiment.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 29.08.2025, 20:12
Sternekoch Robin Pietsch sorgt am 7. September für Gaumenfreuden an einem ungewöhnlichen Harz-Ort in luftiger Höhe.
Foto: Polyluchs

Braunlage/Wernigerode. - Ein Spitzenrestaurant, das permanent in Bewegung ist und über Baumwipfel schwebt: „Die Idee ist so einzigartig, spannend und verrückt - da musste ich einfach mitmachen“, sagt Robin Pietsch. Wernigerodes Sternekoch spricht von der Gourmetgondel, die in Braunlage abheben soll.