Biederitz - Fahrgäste, welche die Buslinie 51 zwischen Biederitz und Magdeburg nutzen, müssen sich in Kürze auf Einschränkungen einstellen.

In Biederitz werden Busse wegen Bauarbeiten und damit einhergehend der Sperrung der Heyrothsberger Straße nur verkürzt verkehren. Darüber informieren die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB).

Bushaltestellen in Biederitz und Heyrothsberge werden gesperrt

Konkret wird im Zeitraum von Montag, 24. Februar 2025, bis Mittwoch, 5. März 2025, die Bushaltestelle Weidenring nicht angefahren. Der Bus ist über Berliner Straße, Triftweg und Parkstraße zur Ersatzhaltestelle Heyrothsberge, Biederitzer Straße und wieder zurück im Einsatz.

Die Haltestellen „Weidenring“ (Biederitz) sowie „Biederitzer Straße“ (Heyrothsberge) in Richtung Biederitz werden entfallen. Fahrgäste können in Heyrothsberge in die Buslinie 708 der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) in Richtung Burg umsteigen, um ihr Fahrziel auf diesem Weg zu erreichen, so der Hinweis.