Der Elbingeröder Weihnachtsmarkt findet vom 12. bis 14. Dezember auf dem Kirchplatz statt. Neben Ständen gibt es auch viele Programmpunkte für Groß und Klein.

Elbingerode. - Der dritte Advent steht vor der Tür: Am Wochenende vom 12. bis 14. Dezember 2025 wird in Elbingerode der diesjährige Weihnachtsmarkt gefeiert. Was Besucher an den Tagen erwartet.

Der Elbingeröder Weihnachtsmarkt findet 2025 von Freitag, 12. Dezember, bis Sonntag, 14. Dezember, auf dem Kirchplatz statt. Vereine, Institutionen, Kirchengemeinde und das Heimatstuben-Team sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt.

Weihnachtsmarkt Elbingerode: Kinovorstellung für Kinder

Am 12. Dezember sind die Stände von 18 bis 21 Uhr geöffnet. In der Heimatstube sind von 17 bis 19 Uhr Abendführungen möglich, teilt Dieter Fehsecke von der Heimatstube mit. Auch ein kleiner Bücher- und Adventsmarkt wird angeboten.

Der Samstag, 13. Dezember, beginnt um 12 Uhr traditionell mit dem Grünkohlessen, das der Feuerwehr-Förderverein anbietet. Die Stände sind von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Auch an diesem Tag sind Führungen in der Heimatstube möglich, dann von 14 bis 18 Uhr. Der kleine Adventsmarkt wird ebenfalls wieder angeboten. Um 14.30 Uhr gibt es einen Programmpunkt der Grundschule. Im Anschluss startet auf der Bühne das Programm der Kita „Rappelkiste“. In der Scheune wird um 16 Uhr beim Familienkino der Film „Der vierte König“ gezeigt. Der Film dauert 30 Minuten. Blasmusik erschallt ab 18.30 Uhr, wenn die Turmbläser der Gemeinde zu ihren Instrumenten greifen.

Am letzten Tag des Weihnachtsmarktes sind die Stände nicht mehr offen. Ein Adventsgottesdienst in der Kirche beginnt um 10.30 Uhr.