Blick auf die Behelfsbrücke, die in der Parkstraße in Parchen installiert wurde.

Parchen - Sie hat eine wichtige Funktion im kleinen Dorf Parchen bei Genthin. Die Parkstraßen-Brücke war allerdings längst nicht mehr verkehrssicher. Nun gibt es eine Alternative. Nach elf Jahren.

Fußgänger, Rollstuhlfahrern und Eltern mit Kinderwagen haben wieder einen sicheren Weg zwischen Kindertagesstätte, Schloss, Feuerwehr und Klapperhalle. Wie die Genthiner Stadtverwaltung informiert, ist ein Behelfsbauwerk erfolgreich installiert worden. Das fungiert als Ersatz für die Parkstraßen-Brücke.

Sicherheit für Fußgänger und auf dem Weg zur Kita in Parchen wiederhergestellt

Das Bauwerk war jahrelang gesperrt und im November 2025 schließlich abgerissen worden. Der Ersatz kann nun genutzt werden. Mit diesen Maßnahmen habe die Verkehrssicherheit nachhaltig verbessert werden können, heißt es in einer Mitteilung.

Besonders die Fußgänger und Radfahrer würden nun von einer deutlich erleichterten und sicheren Nutzung des Verkehrsraums profitieren.