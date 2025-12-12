Unfallflucht wird einem 72-jährigen Mann im Schönebecker Amtsgericht vorgeworfen. Er soll beim einparken ein anderes Fahrzeug beschädigt haben und dann einfach weggefahren sein.

Schönebeck. - Unfallflucht wird einem 72-jährigen Mann aus der Gemeinde Bördeland im Schönebecker Amtsgericht vorgeworfen. Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Stadionstraße soll er im Juli diesen Jahres mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug beschädigt haben, als er versuchte mit dem Wagen in eine Parklücke einzufahren. Anschließend habe er sich unerlaubterweise einfach vom Unfallort entfernt, erhebt die Staatsanwältin Anklage.