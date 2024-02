Der Supermarkt von Aldi in Burg (Jerichower Land) ist in die Jahre gekommen. Der Discounter plant den Auszug und ist auf der Suche nach einem neuen Standort.

Blick auf den Aldi-Supermarkt im Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße in Burg. Der Markt wurde 1991 eröffnet.

Burg - Handelsriese Aldi steht in Konkurrenz mit anderen Supermarkt-Betreibern - auch in Burg (Jerichower Land). Die Filiale im Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße ist allerdings zu klein für das moderne Konzept, das vom Handelsriesen deutschlandweit umgesetzt wird. Wie das Problem gelöst werden soll - und warum das nicht so einfach geht.