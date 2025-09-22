Strahlende Gesichter am Weltkindertag: Beim Möckeraner „Austauschtag“ ist alles umsonst. Organisatoren wünschen sich für zukünftige Veranstaltungen eine noch größerer Beteiligung der ortsansässigen Vereine und Schulen.

Alte Pfarre in Möckern: Kinderwelt für einen Tag

Alles umsonst, auch das Spielzeug. Die MKK-Schlosssternchen eröffneten am Samstag den zweiten „Austauschtag“ im idyllischen Pfarrgarten von Möckern.

Möckern. - Am Ende war mal wieder alles umsonst gewesen – und das im absolut positiven Sinne: auch der zweite „Austauschtag für Alle“ auf dem Gelände der Alten Pfarre von Möckern lebte davon, dass man hier nichts kaufen konnte, sondern Essen, Trinken, Spielzeug und alle Aktionen kostenlos erhielt – sofern man sich aktiv beteiligte.