Zusammenkommen statt ausgrenzen Gegen Rassismus und für mehr Toleranz: Warum dieses bekannte Unternehmen seine Mitarbeiter im Ort integrieren will
Große Kennenlern-Aktion in Loburg: Nach dem Prinzip „Neue Gesichter, neue Mitglieder“ möchte ein Unternehmen aus der Region seine Mitarbeiter aus aller Welt besser vernetzen. Vereine und Institutionen sind zum Mitmachen eingeladen.
25.09.2025, 19:18
Loburg. - Mit einer besonderen Aktion möchte das Unternehmen „Fläminger Entenspezialitäten“ aus Reuden/Anhalt seine aus anderen Ländern kommenden Mitarbeiter besser in der Bevölkerung integrieren. Was dahinter steckt.