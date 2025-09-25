Zusammenkommen statt ausgrenzen Gegen Rassismus und für mehr Toleranz: Warum dieses bekannte Unternehmen seine Mitarbeiter im Ort integrieren will

Große Kennenlern-Aktion in Loburg: Nach dem Prinzip „Neue Gesichter, neue Mitglieder“ möchte ein Unternehmen aus der Region seine Mitarbeiter aus aller Welt besser vernetzen. Vereine und Institutionen sind zum Mitmachen eingeladen.