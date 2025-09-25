weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Disco, Workshops und mehr: Churchnight für Jugendliche im Oberharz: Was Teilnehmer alles erwartet

Disco, Workshops und mehr Churchnight für Jugendliche im Oberharz: Was Teilnehmer alles erwartet

Die diesjährige Churchnight in Elbingerode findet am 27. September statt. Teilnehmer können sich auf jede Menge Angebote freuen, darunter eine Silent Disco.

Von Matthias Distler 25.09.2025, 18:45
Die Churchnight in Elbingerode wird mit einem Gottesdienst am 27. September um 17 Uhr in der Stadtkirche eröffnet.
Die Churchnight in Elbingerode wird mit einem Gottesdienst am 27. September um 17 Uhr in der Stadtkirche eröffnet. Foto: Frank Drechsler

Elbingerode. - Unter dem Motto „deep – Mehr als nur Oberfläche“ findet am Samstag, 27. September 2025, die diesjährige Churchnight in Elbingerode statt. Jugendliche können sich unter anderem auf zahlreiche Workshops und eine Silent Disco freuen.