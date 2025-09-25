Die diesjährige Churchnight in Elbingerode findet am 27. September statt. Teilnehmer können sich auf jede Menge Angebote freuen, darunter eine Silent Disco.

Churchnight für Jugendliche im Oberharz: Was Teilnehmer alles erwartet

Die Churchnight in Elbingerode wird mit einem Gottesdienst am 27. September um 17 Uhr in der Stadtkirche eröffnet.

Elbingerode. - Unter dem Motto „deep – Mehr als nur Oberfläche“ findet am Samstag, 27. September 2025, die diesjährige Churchnight in Elbingerode statt. Jugendliche können sich unter anderem auf zahlreiche Workshops und eine Silent Disco freuen.