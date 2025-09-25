Disco, Workshops und mehr Churchnight für Jugendliche im Oberharz: Was Teilnehmer alles erwartet
Die diesjährige Churchnight in Elbingerode findet am 27. September statt. Teilnehmer können sich auf jede Menge Angebote freuen, darunter eine Silent Disco.
25.09.2025, 18:45
Elbingerode. - Unter dem Motto „deep – Mehr als nur Oberfläche“ findet am Samstag, 27. September 2025, die diesjährige Churchnight in Elbingerode statt. Jugendliche können sich unter anderem auf zahlreiche Workshops und eine Silent Disco freuen.