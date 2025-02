Bernd Ebert hat eine bleibende Erinnerung in Möckern an längst vergangene MKK-Sessionen geschaffen.

Möckern. - Wer in Möckern gerne mal „Zum Wilden Fichtengrund“, „Zum Forsthäuschen“ oder gar zur „Elfenschonung“ gelangen möchte, landet früher oder später bei Bernd Ebert. Denn er war es, der vor mittlerweile zwei Jahren eben diese drei ominösen Hinweisschilder aus Holz an seinem Gartenzaun am Bahnübergang in Möckern angeschraubt hat.