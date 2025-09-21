weather regenschauer
  4. Altersarmut: Rentner im Jerichower Land müssen weiterarbeiten

Altersarmut in sachsen-anhalt wächst Weil oft das Geld nicht reicht: Immer mehr Rentner im Jerichower Land müssen weiterarbeiten

Altersarmut ist in Sachsen-Anhalt gelebte Realität. Nach mehr als 45 Jahren Arbeit müssen auch im Jerichower Land viele Rentner weiter täglich einem Job nachgehen, weil das Geld einfach nicht reicht. Rentner und Unternehmen berichten.

Von Maria Kurth Aktualisiert: 21.09.2025, 07:25
Als Rentner weiter arbeiten müssen: Das ist für viele Menschen im Jerichower Land bittere Realität.
Burg. Den Lebensabend ruhig, besinnlich und vielleicht mit allen bis dato noch unverwirklichten Träumen verbringen. Für viele Rentner eine schöne Vorstellung, aber im Jerichower Land oft nicht die Realität. 