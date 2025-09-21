Altersarmut in sachsen-anhalt wächst Weil oft das Geld nicht reicht: Immer mehr Rentner im Jerichower Land müssen weiterarbeiten
Altersarmut ist in Sachsen-Anhalt gelebte Realität. Nach mehr als 45 Jahren Arbeit müssen auch im Jerichower Land viele Rentner weiter täglich einem Job nachgehen, weil das Geld einfach nicht reicht. Rentner und Unternehmen berichten.
Aktualisiert: 21.09.2025, 07:25
Burg. Den Lebensabend ruhig, besinnlich und vielleicht mit allen bis dato noch unverwirklichten Träumen verbringen. Für viele Rentner eine schöne Vorstellung, aber im Jerichower Land oft nicht die Realität.