Der Altmarkkreis Salzwedel sieht keinen Anlass dazu ein Nachfahrverbot für Mähroboter zu erlassen. Das ist mit Blick auf die bestandsgefährdeten Igel unverständlich.

Es ist seit Jahren bekannt, dass Mähroboter vor allem nachts für die nachtaktiven Igel eine große Gefahr darstellen. Die Geräte verursachen bei den im Bestand gefährdeten Stacheltieren schwere Verletzungen und viele Todesfällen. Obwohl das Bundesnaturschutzgesetz es verbietet, wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten, zu denen der Igel gehört, zu verletzen oder zu töten, sieht der Altmarkkreis keine Notwendigkeit und auch keine rechtliche Grundlage für ein Nachtfahrverbot für Mähroboter. Das ist unverständlich, zumal immerhin 23 andere Kommunen in Deutschland offenbar eine Rechtsgrundlage dafür gefunden haben, Nachtfahrverbote für Mähroboter auszusprechen.