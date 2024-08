Die angekündigte Amoktat in der Diesterweg-Sekundarschule in Burg (Jerichower Land) sorgt für Fassungslosigkeit. Jetzt gibt es weitere Details: Der Verfasser spricht vom Töten.

Erschreckende Details: Unbekannter kündigt an, in Burger Schule mit Brandsatz zu töten

Die Diesterweg-Sekundarschule in Burg ist für Ermittlungen der Polizei am Morgen vom 28. August 2024 gesperrt worden.

Burg - Am Tag nach der angedrohten Amoktat in der Diesterweg-Sekundarschule in Burg wird immer klarer, was geschehen ist. Die Details, die der Volksstimme vorliegen, und auch was Eltern berichten, sind erschreckend.