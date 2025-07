Eine 21-Jährige steht wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Burg, doch so richtig glaubwürdig wirken weder Opfer noch Angeklagte. Es begann alles bei Instagram - doch was passierte dann?

Prozess am amtsgericht burg

Burg. - Weil sie einer 22-Jährigen an den Haaren gezogen und gegen den Oberschenkel getreten haben soll, hat eine 21-Jährige aus Gommern vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Laut Anklageschrift, die die Staatsanwältin verliest, hat sich die Begegnung am 8. November 2023 gegen 16.35 Uhr zugetragen. Was war geschehen?